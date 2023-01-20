«Не ВИЧ и не психическое расстройство»: Айза рассказала о серьезных проблемах со здоровьем

Фото: Youtube / Осторожно: Собчак

Экс-супруга рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай рассказала своим подписчикам о проблемах со здоровьем и диагнозе, который ей поставили медики.

По словам блогерши, вердикт врачей ее расстроил. Однако некоторые пользователи не поверили знаменитости и обвинили ее в очередной попытке пиара. Другая часть юзеров предположила, что Айзе диагностировали психическое расстройство или заболевание венерического характера.

В свою очередь, девушка попросила авторов подобных комментариев отписаться от нее, после чего все-таки озвучила свой диагноз.

— Тем, кто желает мне здоровья и волнуется, я очень благодарна. А других прошу удалиться из моего «Телеграма». Не хочу, чтобы вы мучились. Нет, у меня не ВИЧ и не психическое расстройство, к вашему сожалению, а всего лишь киста огромного размера, — написала Айза в своем Telegram-канале.

Поклонники пожелали девушке скорейшего выздоровления.

До этого стало известно, что Айза решилась на пересадку волос, чтобы избавиться от слишком высокого лба. Блогерша отправилась ради косметической операции в Стамбул.