Айза решилась на пересадку волос ради уменьшения лба

Фото: YouTube / Осторожно: Собчак

Бывшая жена рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай решилась на пересадку волос, чтобы избавиться от слишком высокого лба. Блогерша отправилась ради косметической операции в Стамбул.

— За процедуру я отдала... Точнее, мой папа заплатил за меня три тысячи долларов. Туда и обратно билеты на двоих обошлись нам в 40 тысяч рублей. И два номера в отеле на три ночи с завтраками — на каждого 250 долларов, — поделилась она со своими подписчиками в Telegram.

Блогерша призналась, что у нее всегда был очень высокий лоб, который со временем начал смущать ее. Решить проблему она решила весьма радикально, и после двух лет поисков нашла подходящую ей турецкую клинику для пересадки волос.

Два года назад в Сеть попало интимное фото Айзы. Случай сильно оконфузил девушку, однако этой весной история повторилась. В этот раз был опубликован целый видеоролик. Телеведущая Виктория Боня не упустила возможности подколоть соперницу.

До этого Айза извинилась перед нынешней супругой Гуфа Юлией Королевой за клевету. По ее словам, она делала новой избраннице бывшего мужа много раз больно, за что ей стало очень стыдно.