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Суд арестовал виновника смертельного ДТП на 2-м километре МКАД

Степан Жирнов
Происшествия
Суд арестовал виновника смертельного ДТП на 2-м километре МКАД
Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы
Москва, МКАД, 2-й километр Карта всех событий

Суд заключил под стражу виновника смертельного ДТП, которое произошло на 2-м километре МКАД. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 20 января.

По ее словам, 23-летнего водителя Kia арестовали до 19 марта 2023 года. Его обвиняют по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Видео: Пресс-служба прокуратуры Москвы

На заседании суда молодой человек высказался против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Авария, о которой идет речь, произошла в ночь с 18 на 19 января. Водитель Kia не справился с управлением и врезался в грузовик MAN. Из-за этого грузовой автомобиль врезался в Volvo, после чего столкнулся с бетонным ограждением. ДТП попало на запись камеры видеонаблюдения. В результате аварии 33-летний водитель грузовика погиб.

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