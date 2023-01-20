Великобритания присоединилась к требующим трибунала против России странам

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Великобритания присоединилась к группе стран, которые намерены организовать трибунал в отношении России, и хочет сыграть ведущую роль в данном объединении. Об этом говорится в заявлении британского МИД, опубликованного в пятницу, 20 января, на сайте правительства королевства.

— Наряду с другими международными партнерами, приглашенными Украиной, Великобритания будет формировать мышление о том, как обеспечить уголовную ответственность за агрессию России против Украины, — приводятся слова министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли.

Министр добавил, что предлагаемые меры будут включать в себя создание нового, «гибридного» трибунала. По его словам, действия России «не должны оставаться безнаказанными», говорится в заявлении.

Политолог Виктор Литовкин, комментируя в беседе с «Вечерней Москвой» намерения о создании специального трибунала для расследования действий России на Украине, высказал мнение, что такие меры применяются только победителями конфликтов. Пока страна не одержала победу, все спецтрибуналы ничтожны.