Диетолог предупредила об опасности интервального голодания

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Врач-терапевт и автор книг о здоровье Регина Ахуньянова рассказала об опасности интервального голодания.

— Интервальное голодание — один из последних трендов питания, но это нездоровый способ снизить вес. При интервальном голодании вы едите один-два раза в день, но не ограничиваете себя в калориях, — заявила специалист.

Она также добавила, что, невзирая на модную тенденцию, голодать дольше пяти часов не рекомендуется. Все дело в том, что за промежуток времени в три–пять часов пища переваривается в желудке и уходит всасываться в кишечник.

— Не берем в расчет ужин: в идеале между последним приемом пищи и завтраком должно пройти 10–12 часов. Проще говоря, ужинать лучше за четыре часа до сна, — пояснила эксперт.

В том случае, если питательные вещества долгое время не поступают в организм, он начинает формировать жировые отложения в качестве запасов. Из-за этого множество людей, которые мало едят, страдают от набора лишнего веса.

По словам Ахуньяновой, за один прием пищи может усвоиться только определенный процент питательных веществ. То есть, даже если человек за раз съест килограмм еды, его организм не получит необходимую суточную норму белка, клетчатки и других ферментов.

Кроме того, потребление такого количества пищи не является физиологичной нормой для желудочного тракта, поскольку необходимого количества пищеварительных ферментов для этого в организме просто нет.

— Все остальное будет откладываться в жировую массу. В итоге вы будете в дефиците, будете терять мышечную массу. Пострадают все ваши органы и системы, начнет разрушаться организм, — рассказала врач.

Также Ахуньянова рассказала в своем Telegram-канале, что зачастую такой тип «похудения» приводит к расстройству пищевого поведения и является одной из худших диет.

До этого врач-диетолог Алена Барредо рассказала о продуктах, которые необходимо включить в рацион для улучшения состояния кожи. Так, необходимо регулярно употреблять жирные сорта рыбы. В рыбе содержатся омега-3 жирные кислоты, обеспечивающие оптимальный уровень влажности кожи и ее эластичность.