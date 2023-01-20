Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пять автомобилей столкнулись на МКАД на востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Пять автомобилей столкнулись на МКАД на востоке Москвы
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Московская область, Реутов, МКАД, 3-й километр Карта всех событий

На востоке Москвы на МКАД столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 20 января.

Авария произошла на внешней стороне 3-го километра Московской кольцевой автодороги после развязки с Носовихинским шоссе. На месте работают оперативные службы города.

Движение в сторону шоссе Энтузиастов в районе ДТП затруднено и осуществляется по двум полосам из пяти. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.

Еще одна авария произошла на МКАД на юго-востоке столицы. На 14-м километре столкнулись два автомобиля. В результате ДТП затруднено движение, две полосы из пяти заняты.

МКАД Восточный административный округ (ВАО) Москва ДТП Район Ивановское
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте