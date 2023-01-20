Медведев обсудил реализацию инициатив в научно-технической сфере

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Президиум Совета по науке и образованию проанализирует 97 научных работ для выдвижения на премию президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год, чтобы они могли быть представлены на заседании совета. Об этом рассказал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что в общей сложности участники подали 157 работ. Всего с 2008 года лауреатами премии стали 67 ученых со всей России.

— Отрадно, что количество работ, которые заявляются на премию для молодых ученых, как правило, превосходит даже количество работ, которые идут на самую главную премию, — цитирует Медведева РИА Новости.

В декабре премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что почти 3,8 миллиарда рублей выделят в России на повышение зарплат научных сотрудников.

До этого российский лидер Владимир Путин заявил, что отечественные компании показывают значительное разнообразие идей в сфере искусственного интеллекта, однако необходимо продолжить наращивать усилия по развитию подобных технологий.