Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Медведев обсудил реализацию инициатив в научно-технической сфере

Полина Долганова
Общество
Медведев обсудил реализацию инициатив в научно-технической сфере
Фото: er.ru

Президиум Совета по науке и образованию проанализирует 97 научных работ для выдвижения на премию президента в области науки и инноваций для молодых ученых за 2022 год, чтобы они могли быть представлены на заседании совета. Об этом рассказал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что в общей сложности участники подали 157 работ. Всего с 2008 года лауреатами премии стали 67 ученых со всей России.

— Отрадно, что количество работ, которые заявляются на премию для молодых ученых, как правило, превосходит даже количество работ, которые идут на самую главную премию, — цитирует Медведева РИА Новости.

В декабре премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что почти 3,8 миллиарда рублей выделят в России на повышение зарплат научных сотрудников.

До этого российский лидер Владимир Путин заявил, что отечественные компании показывают значительное разнообразие идей в сфере искусственного интеллекта, однако необходимо продолжить наращивать усилия по развитию подобных технологий.

Дмитрий Медведев Техника Наука
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте