Путин призвал наращивать усилия по развитию искусственного интеллекта в России

Фото: Администрация президента РФ

Российские компании показывают значительное разнообразие идей в сфере искусственного интеллекта, однако необходимо продолжить наращивать усилия по развитию подобных технологий. Об этом в четверг, 24 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер отметил успехи в данной отрасли и указал на ожесточенное соперничество между странами. По его словам, от результатов в сфере искусственного интеллекта зависит положение России в мире, а также суверенитет, безопасность и состоятельность государства.

— По некоторым направлениям в этой области мы идем на шаг впереди некоторых других стран. И нам нужно обязательно наращивать наши усилия, — цитирует слова президента официальный сайт Кремля.

До этого глава государства заявил, что Москва сделала кардинальный шаг вперед в области интеграции искусственного интеллекта в различных сферах городского хозяйства.

Владимир Путин также попросил мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева поделиться с другими регионами страны опытом по внедрению искусственного интеллекта. Для этого они могут воспользоваться площадкой Госсовета.