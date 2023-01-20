Врач рассказала, сколько сыра можно съедать за день

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Сыр является одним из самых популярных продуктов меню — о его пользе рассказала заведующая гастроэнтерологическим отделением Московской областной больницы имени профессора Розанова В.Н. Мария Колесникова.

По словам эксперта, такой «интересный продукт» любят многие люди. В основе сыра лежит казеин, представляющий собой белок, который под действием ферментов в кишечнике превращается в казоморфин.

— Он обладает опиатным действием, сходным, грубо говоря, с морфием. Отсюда идет легкое привыкание к сыру и небольшая эйфория во время еды. Это ни в коем случае не вредно, а даже наоборот — отлично. Организм вырабатывает полезные эндорфины, — рассказала специалист.

Помимо этого, сыр богат практически всеми витаминами и микроэлементами, которые требуются для красоты и здоровья. Однако, как и при потреблении любого другого продукта, нельзя допускать переедания сыров.

— Потреблять сыр важно аккуратно, не нужно съедать 100 грамм сыра ежедневно. Переизбыток даже полезных веществ негативно скажется на организме и отложится там, где не надо. Ежедневная норма потребления сыра любой жирности — 40 грамм. Этого достаточно, чтобы восполнить минимальный уровень белков, жиров и углеводов, — поделилась Колесникова.

Польза от сорта сыра не зависит, поэтому можно выбирать продукт на свой вкус. Людям с непереносимостью лактозы доктор рекомендует вводить в рацион более выдержанные сорта.

Гастроэнтеролог отметила, что сыр может помочь справиться с бессонницей и усталостью. Если посмаковать небольшой кусочек за 30 минут до сна, организм сможет расслабиться, и вы заснете легко и в хорошем настроении, однако плавленый сыр сюда не относится, поскольку данный продукт проходит тепловую обработку и теряет все свои полезные свойства. Ко всему прочему, в нем намного больше жира и искусственных компонентов.

В свою очередь «бри», мягкий сыр из коровьего молока, содержит много витаминов группы В, белка и жирорастворимых витаминов, но живет он только 84 дня. Если срок годности продукта вышел хотя бы на сутки, то от него стоит избавиться. Велика вероятность получить сильное отравление, говорится на сайте министерства здравоохранения Московской области.

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