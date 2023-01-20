Грузовик задавил пешехода на МКАД на востоке Москвы

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Москва, МКАД, 104-й километр Карта всех событий

На МКАД на востоке Москвы грузовик сбил пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 20 января.

ДТП произошло на внешней стороне 104-го километра Московской кольцевой автодороги. Пешеход перебегал проезжую часть в неположенном месте.

— Водитель грузовика не заметил перебегавшего дорогу человека. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте, — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.

На месте происшествия работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП не затруднено, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другая авария на МКАД произошла также на востоке столицы, но в районе 3-го километра дороги. Столкнулись пять автомобилей, в районе аварии затруднено движение.