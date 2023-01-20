Грузовик задавил пешехода на МКАД на востоке Москвы
На МКАД на востоке Москвы грузовик сбил пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в пятницу, 20 января.
ДТП произошло на внешней стороне 104-го километра Московской кольцевой автодороги. Пешеход перебегал проезжую часть в неположенном месте.
— Водитель грузовика не заметил перебегавшего дорогу человека. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте, — сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы.
На месте происшествия работают оперативные службы города. Движение в районе ДТП не затруднено, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Другая авария на МКАД произошла также на востоке столицы, но в районе 3-го километра дороги. Столкнулись пять автомобилей, в районе аварии затруднено движение.