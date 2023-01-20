Машина сбила двух пешеходов в Зеленограде
В Зеленограде машина сбила двух пешеходов. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова пятницу, 20 января.
По ее словам, ДТП произошло на Сосновой аллее в районе дома № 704. Гражданка за рулем автомобиля Toyota наехала на двух совершеннолетних пешеходов, мужчину и женщину, которые переходили проезжую часть по специальному переходу.
— Пострадавшие госпитализированы. Гражданин находится в тяжелом состоянии, — уточнила Нефедова.
Представитель ведомства подчеркнула, что прокуратура Зеленоградского административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие процессуального решения по факту аварии.
— Для координации работы правоохранительных органов на место происшествия прибыл заместитель прокурора ЗелАО Никита Карташов, — заключила Нефедова.
Другая авария произошла на востоке столицы на МКАД. Пешеход пересекал проезжую часть в неположенном месте и попал под грузовик.