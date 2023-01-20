Машина сбила двух пешеходов в Зеленограде

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Москва, Зеленоград, Сосновая аллея Карта всех событий

В Зеленограде машина сбила двух пешеходов. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова пятницу, 20 января.

По ее словам, ДТП произошло на Сосновой аллее в районе дома № 704. Гражданка за рулем автомобиля Toyota наехала на двух совершеннолетних пешеходов, мужчину и женщину, которые переходили проезжую часть по специальному переходу.

— Пострадавшие госпитализированы. Гражданин находится в тяжелом состоянии, — уточнила Нефедова.

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Представитель ведомства подчеркнула, что прокуратура Зеленоградского административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также принятие процессуального решения по факту аварии.

— Для координации работы правоохранительных органов на место происшествия прибыл заместитель прокурора ЗелАО Никита Карташов, — заключила Нефедова.

Другая авария произошла на востоке столицы на МКАД. Пешеход пересекал проезжую часть в неположенном месте и попал под грузовик.