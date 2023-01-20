Раненую военкора Анастасию Елсукову прооперировали

Фото: Telegram / Readovka

Военкора Readovka Анастасию Елсукову прооперировали специалисты, после того, как девушка была ранена осколком в районе Соледара. Об этом издание сообщило в пятницу, 20 января.

— Сейчас состояние Насти стабильно. Она мужественно перенесла операцию и передала благодарности нашей редакции и всем, кто помог ей — в особенности «музыкантам», — говорится в сообщении.

Речь идет о бойцах частной военной компании «Вагнер», которые оказали девушке первую помощь, после чего эвакуировали ее в больницу.

В свою очередь заместитель главврача Луганской республиканской клинической больницы Дмитрий Котуха рассказал, что состояние Елкусовой стабильное, у нее — огнестрельный многоскольчатый перелом бедренной кости.

По словам специалиста, девушке наложили аппарат нижней фиксации, в связи с чем перелом был застабилизирован. На текущий момент больная проходит дополнительные обследования. Также Котуха предположил, что позже девушка будет транспортирована в Москву, передает Telegram-канала Readovka.

До этого стало известно, что Анастасия Елсукова получила серьезное ранение при обстреле в Соледаре.