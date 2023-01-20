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Военкор Readovka Анастасия Елсукова получила серьезное ранение в Соледаре

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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Военкор Readovka Анастасия Елсукова получила серьезное ранение в Соледаре
Фото: Telegram / Readovka

Военный корреспондент Telegram-канала Readovka Анастасия Елсукова получила серьезное ранение при обстреле в Соледаре — у нее раздроблено колено, в настоящий момент идет операция. Об этом стало известно в пятницу, 20 января.

— Сегодня при выполнении редакционного задания в Соледаре получила ранение наш военкор Анастасия Елсукова. Настя находилась в Соледаре в составе группы военкоров, и вся группа попала под обстрел, — говорится в сообщении.

Отмечается, что девушка была эвакуирована в госпиталь в Первомайске с помощью группы ЧВК «Вагнер», где в данный момент специалисты делают ей операцию. Для того, что все завершилось благополучно, «необходим спецборт», передает Telegram-канал Readovka.

17 января стало известно, что российские бойцы полностью освободили город Соледар. В Вооруженных силах Украины признали, что оставили Соледар.

«Вечерняя Москва» разобралась, чем именно город был важен Украине, что ждет ВСУ в районе этого города и куда теперь направятся Вооруженные силы Российской Федерации.

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