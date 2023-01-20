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Захарова заявила, что поставки вооружения Украине приведут к эскалации конфликта

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Захарова заявила, что поставки вооружения Украине приведут к эскалации конфликта
Фото: МИД РФ

Заявления стран Запада о продолжении поставок вооружения Украине будут расценены Россией как провокационное подстрекательство, реализация плана приведет к эскалации конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 20 января.

— Расцениваем все это (поставки оружия — прим. «ВМ») как откровенное провокационное подстрекательство Запада и повышение ставок в конфликте, что неизбежно приведет к увеличению жертв и опасной эскалации, — сказала она.

Дипломат добавила, что на текущий момент Украина стала полигоном для испытаний оружия США и их союзников. От продолжения подобной политики страдают миллионы граждан Украины, которые никак не причастны к конфликту, цитирует Захарову сайт МИД России.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что политики стран Запада, говоря о помощи поставок оружия в достижении мира на Украине, подразумевают другую цель. По его мнению, победа Киева в конфликте необходима США и НАТО только для ослабления России.

Украина Оружие Мария Захарова
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