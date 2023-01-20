«Показали нечеловеческое лицо»: жена Кучеры рассказала о хейтерах, пишущих ей в соцсетях

Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Супруга актера и телеведущего Оскара Кучеры Юлия стала получать гневные комментарии в социальных сетях, касающиеся семьи артиста, после того, как ее муж сходил на интервью к журналисту Юрию Дудю*, где заявил о своем отношении к спецоперации на Украине.

— Ни один разумный человек не пожелает ребенку ни единого плохого слова. Все, кто написал моим детям проклятия, оскорбления, показали нечеловеческое лицо. А вообще вопрос вам: вы зачем ко мне пришли? Кто-то из вас попытался хоть на секунду задаться вопросом, что в семьях бывают разные позиции и взгляды на один и тот же вопрос! Представляете, ни позиция моего мужа, ни позиция Дудя не отражает моего мировосприятия сейчас, — ответила Юлия недоброжелателям из Сети.

Помимо этого, супруга Кучеры заявила, что будет во всем поддерживать мужа, как делала это на протяжении 15 лет совместной жизни. По словам Юлии, она может понять позицию украинских пользователей, которые пишут ей «гадости», однако наибольший процент таких пользователей выставляет в своих профилях ««страдания» в виде бутылок шампанского, ресторанов, морей и так далее», передает Starhit.

До этого Кучера сам прокомментировал интервью Дудю. Он заявил, что изначально планировал поговорить о работе на телеканале «Муз-ТВ», съемках в сериале «Солдаты», а также выразить свою позицию как гражданин России.

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