США признают ЧВК «Вагнер» преступной организацией и введут против нее санкции

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Правительство США признает ЧВК «Вагнер» «международной преступной организацией» и введет против компании санкции. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в пятницу, 20 января.

— Минфин признает «Вагнер» международной преступной организацией, — сказал он.

Кирби отметил, что Белый дом планирует ввести санкции в отношении компании на следующей неделе. Они коснутся как самих сотрудников ЧВК, так и «сети поддержки на многих континентах», передает РИА Новости.

Обеспокоенность Вашингтона деятельностью ЧВК «Вагнер» продолжается с прошлого года. Так, в ноябре администрация президента США рассматривало возможность признать частную военную компанию иностранной террористической организации.

В декабре Министерство торговли Соединенных Штатов ввело новые ограничения в отношении компании. Они преследовали цель ограничить ее доступ к разным техническим средствам.

12 января советник Государственного департамента Дерек Шолле заявил, что США ведут работу по нейтрализации группы. По его словам, ЧВК занимается вербовкой солдат по всему миру, что вызывает беспокойство в Белом доме.