Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Минеев приступит к службе в ВС РФ в зоне спецоперации на следующей неделе

Егор Провоторов
Общество
Минеев приступит к службе в ВС РФ в зоне спецоперации на следующей неделе
Фото: АГН Москва

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев, подписавший контракт с Вооруженными силами РФ, начнет участие в специальной военной операции (СВО) на Украине уже на следующей неделе. Об этом журналистам рассказал руководитель организации AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

До этого появилась информация, что спортсмен уже находится в Донецке. По словам Гаджиева, боец занимался там гуманитарной миссией. Функционер рассказал, что в пятницу, 20 января, они разговаривали по телефону. Минеев сказал, что станет полноценным военнослужащим, участвующим в СВО, уже на следующей неделе, пишет ТАСС.

В период частичной мобилизации боец получил повестку и явился в военкомат по месту прописки, за его плечами срочная служба в Воздушно-десантных войсках. Командование воинской части предоставило спортсмену бронь, поскольку он не подпадал под критерии мобилизации.

Несмотря на это, Минеев подписал контракт с Вооруженными силами с просьбой дать ему время для подготовки и проведения поединка против бразильца Фернандо Родригеса 18 ноября. Россиянин победил оппонента техническим нокаутом.

Украина ММА Армия Донбасс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте