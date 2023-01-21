Минеев приступит к службе в ВС РФ в зоне спецоперации на следующей неделе

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Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев, подписавший контракт с Вооруженными силами РФ, начнет участие в специальной военной операции (СВО) на Украине уже на следующей неделе. Об этом журналистам рассказал руководитель организации AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

До этого появилась информация, что спортсмен уже находится в Донецке. По словам Гаджиева, боец занимался там гуманитарной миссией. Функционер рассказал, что в пятницу, 20 января, они разговаривали по телефону. Минеев сказал, что станет полноценным военнослужащим, участвующим в СВО, уже на следующей неделе, пишет ТАСС.

В период частичной мобилизации боец получил повестку и явился в военкомат по месту прописки, за его плечами срочная служба в Воздушно-десантных войсках. Командование воинской части предоставило спортсмену бронь, поскольку он не подпадал под критерии мобилизации.

Несмотря на это, Минеев подписал контракт с Вооруженными силами с просьбой дать ему время для подготовки и проведения поединка против бразильца Фернандо Родригеса 18 ноября. Россиянин победил оппонента техническим нокаутом.