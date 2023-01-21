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Певица Anna Asti рассказала о самом сложном разрыве отношений

Егор Провоторов
Общество
Певица Anna Asti рассказала о самом сложном разрыве отношений
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российская исполнительница Анна Дзюба, выступающая под псевдонимом Anna Asti, рассказала о том, как оказалась на грани суицида после расставания с бывшим партнером.

Сейчас артистка счастлива в браке с российским бизнесменом Станиславом Юркиным, однако путь к личному счастью был для певицы очень тернистым.

В самом начале карьеры Дзюба пела в группе. Переехав в Москву, она оказалась в одиночестве. Девушке пришлось пережить тяжелое и болезненное расставание с молодым человеком, а также предательство близкого друга, из-за чего знаменитость раздумывала над тем, чтобы свести счеты с жизнью.

— Я лежала на полу кухни съемной квартиры, заливалась слезами, жить не хотелось. По сути, я была готова покончить с собой, — призналась артистка, слова которой приводит портал StarHit.

По словам Анны, мысли о родителях не дали ей решиться на страшный поступок. Позже девушка переборола депрессию и пообещала себе стать сильной и знаменитой.

В конце прошлого года певица Маша Распутина набросилась на Анну Asti из-за ее творчества. После ухода из группы Artik&Asti певица Анна Дзюба начала сольную карьеру, причем успешную. Первая песня, которую она выпустила, называлась «Феникс». Именно этот хит исполнила Ольга Зарубина на программе «Суперстар! Возвращение» на НТВ. Но композиция совершенно не понравилась Распутиной, которая входит в состав жюри шоу.

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