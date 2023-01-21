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Чувствую себя не в своей тарелке: Седокова рассказала, что ее раздражает в муже

Егор Провоторов
Общество
Чувствую себя не в своей тарелке: Седокова рассказала, что ее раздражает в муже
Фото: Youtube / ШАСТУН

Популярная российская певица Анна Седокова рассказала, что ее больше всего раздражает в муже — известном баскетболисте Янисе Тимме. По словам исполнительницы, по долгу профессии супруг крайне серьезно относится к тренировкам и заставляет жену поддерживать форму, тогда как сама Седокова этого терпеть не может.

— Мой супруг настолько идеален, что я чувствую себя не в своей тарелке, — рассказала знаменитость на своей странице в одной из социальных сетей. Ее слова приводит портал «Вокруг.тв»

Не так давно пара опровергла слухи о разладе в отношениях. Анна улетела отмечать свой день рождения во Францию, а спортсмен остался в Москве. Затем они все же воссоединились по ее возвращении. В соцсетях артистка опубликовала совместное фото по этому случаю.

В ноябре Седокова рассказала, что пережила очень сложный период в жизни, в течение которого постоянно ощущала себя на «эмоциональном дне». Певица призналась, что на протяжении долгого времени винила себя в излишней эмоциональности. По словам артистки, она сильно переживала, что слишком остро реагирует на любые проблемы и неприятности.

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