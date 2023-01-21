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«Пумас» расторг контракт с Дани Алвесом после обвинений в изнасиловании

Егор Провоторов
Спорт
«Пумас» расторг контракт с Дани Алвесом после обвинений в изнасиловании
Фото: EPA

Мексиканский футбольный клуб «Пумас» расторг контракт с бразильским защитником Дани Алвесом после заключения игрока под стражу на время расследования дела о сексуальном насилии. Об этом в субботу, 21 января, сообщает испанский портал Relevo со ссылкой на президента клуба Леопольдо Сильву.

В пятницу, 20 января, в Барселоне бразильский футболист, которого заподозрили в сексуальном насилии, был помещен под стражу на время расследования дела.

— Клуб принял решение расторгнуть трудовой договор с Алвесом по уважительной причине с сегодняшнего дня, — заявил президент «Пумас» на специальной пресс-конференции.

Суд начал следственные действия по делу о предполагаемом сексуальном насилии, якобы совершенном Алвесом в отношении женщины на дискотеке в каталонской столице в конце декабря прошлого года. Бразилец был задержан в пятницу и дал показания перед судом. Футболист и его окружение отвергают все обвинения, пишет ТАСС.

Накануне стало известно, что самого титулованного футболиста в истории игры бразильца Дани Алвеса задержали в Испании по делу об изнасиловании.

Футбол Мексика Бразилия Задержания
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