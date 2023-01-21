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Ана де Армас может присоединиться к касту фильма по вселенной Warhammer

Егор Провоторов
В мире
Ана де Армас может присоединиться к касту фильма по вселенной Warhammer
Актриса Ана де Армас / кадр из фильма «Бегущий по лезвию 2049»

Американская актриса кубинского происхождения Ана де Армас ведет переговоры об участии в киновселенной по игре Warhammer 40 000. Об этом в пятницу, 20 января, сообщило издание Giant Freakin Robot (GFB) со ссылкой на осведомленные источники.

По информации журналистов, актер Генри Кавилл, который занимается развитием франшизы, обсуждает с де Армас ее участие в предстоящем проекте. При этом пока неизвестно, какую роль может исполнить звезда фильма «Достать ножи», пишет «Газета.ру».

Действие популярной настольной игры происходит в будущем, где человечество остановилось в прогрессе и находится в состоянии войны с инопланетянами и магическими существами, с богами и демонами.

В сентябре прошлого года появилась информация, что британский актер Генри Кавилл и американская актриса Элизабет Олсен могут присоединиться к съемкам второго сезона сериала «Дом Дракона» из вселенной «Игры престолов». По некоторым данным, сейчас знаменитости ведут переговоры с HBO, поэтому вероятность их появления в сериале весьма высока.

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