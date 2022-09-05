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Элизабет Олсен и Генри Кавилл могут сняться во втором сезоне «Дома Дракона»

Евгений Жуков
Общество
Элизабет Олсен и Генри Кавилл могут сняться во втором сезоне «Дома Дракона»
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Британский актер Генри Кавилл и американская актриса Элизабет Олсен могут присоединиться к съемкам второго сезона сериала «Дом Дракона». Об этом сообщает Cosmic Book News со ссылкой на источник.

По его информации, сейчас звезды ведут переговоры с HBO, поэтому вероятность их появления в сериале весьма высока.

Премьера первого сезона «Дома Дракона» состоялась совсем недавно, но сериал уже побил все рекорды HBO по просмотрам. Студия поспешила обрадовать поклонников новостью о том, что проект будет продлен как минимум на второй сезон, передает портал «Актуальные новости».

В июле сообщалось об обнаружении коронавирусной инфекции у Кавилла. Из-за этого съемки третьего сезона сериала «Ведьмак» были временно остановлены.

В декабре 2022 года были названы самые популярные актеры по версии IMDb: первое место заняла Элизабет Олсен, оставив позади Аню Тейлор-Джой, Ану де Армас и других.

Недавно кинокритик Юрий Гуляев рассказал о трех русских сериалах нового поколения, обязательных к просмотру.

В сентябре состоялась премьера двух первых серий сериала «Властелин колец: Кольца власти», основанного на книге Джона Толкина «Сильмариллион».

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