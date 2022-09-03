Кинокритик перечислил три русских сериала нового поколения, обязательных к просмотру

Кадр из сериала «Чики» / 2020 год

Индустрия стриминговых сервисов и сотрудничество с крупными киноплощадками за последние пять лет изменила судьбу российских сериалов и позволила создавать отечественным режиссерам киноленты, которыми можно гордиться. «Вечерняя Москва» узнала у кинокритика, какие мыльные оперы из России, на его взгляд, заслуживают особого почета.

«Чики»

По словам кинокритика Юрия Гуляева, в список лучших работ, которые не похожи по своему восприятию ни на одну из картин в истории отечественного кинематографа, можно включить сериал «Чики» Эдуарда Оганесяна.

Три подруги с трудом зарабатывают на жизнь, стоя на трассе. Самая смелая и предприимчивая из них предлагает девушкам начать свой бизнес и завязать с грязным прошлым, как бы трудно и опасно это ни было.

― «Чики» стали важным рубиконом в истории наших сериалов, — отметил он. — Именно они начали эпоху откровенного кино. Благодаря стриминговым платформам стало возможно поднимать табуированные темы о проституции, насилии, абьюзе и иных социально острых проблемах.

Сериал, по словам эксперта, поражает драматической откровенностью, в нем показаны вся боль и прелесть жизни в русской глубинке. По этой причине эксперт рекомендует к просмотру данный проект.

«Эпидемия»

По словам собеседника «ВМ», этот сериал вышел аккурат перед началом глобальной пандемии коронавирусной инфекции, которая унесла жизни миллионов. Поэтому и проект стал хитом прошлого года, так как попал в нерв эпохи, а многое происходящее в сериале повторилось в точности в реальной жизни:

― История о семьях, которые жили под Москвой и оказались в эпицентре глобальной катастрофы. В стране быстрыми темпами распространяется опасный вирус. Буквально за несколько дней власти страны вводят военное положение, выключают интернет, мобильную связь. Вместе с эпидемией приходят другие проблемы — голод, паника и убийства.

Люди, которые в другой ситуации никогда не оказались бы под одной крышей, вынуждены забыть прежние обиды и отправиться в полное смертельных опасностей путешествие в Карелию, к уединенному охотничьему домику, расположенному на необитаемом острове посреди озера.

Карантин, ношение масок — все это было показано зрителям и в точности повторилось впоследствии уже за рамками съемочной площадки. Эксперт отметил, что проект вызвал большой всплеск интереса не только у российского зрителя. Право на показ приобрел Netflix, и сразу после этого сериал получил мировую славу в западном мире, став хитом.

«Вампиры средней полосы»

Это комедийный детективно-мистический сериал со звездным составом: Юрий Стоянов, Татьяна Догилева, Дмитрий Чеботарев, Артем Ткаченко и другие. Но если раньше такое количество известных лиц могло давить с экранов, формат съемки в картине таков, что абсолютно иначе преподносит героев, отсутствует эффект «голубого огонька», придающий дешевизны картине:

― Сериал о вурдалаках, которые ищут убийцу людей и сотрудничают с полицией. Картина подается в легком и развлекательном формате. Здесь смешали комедию и детектив, имеются ситкомовские шутки — ванлайны. Каждая серия логически продолжает предыдущую, усиливая эффект ожидания и напряжения.

По словам кинокритика, через мифологию бессмертных любителей полакомится кровью создатели ленты тонко иронизируют над извечными проблемами — коррупция, чиновничий беспредел, проблемы здравоохранения, деструктивные семейные отношения.

Многие зрители буквально влюбились в главного героя — вампира Святослава Вернидубовича, которого блестяще сыграл Юрий Стоянов. Хотя по первоначальному замыслу эта роль предназначалась для Алексея Ефремова.

По словам эксперта, эта кинолента уже стала народной благодаря тому, что жанр мистической комедии еще никогда не был так достойно представлен в российском сегменте. А этот проект помог понять, что снимать талантливо сериалы в России, с богатым выбором жанров возможно, заключил спикер.