Названы самые популярные актеры 2021 года по версии IMDb

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Крупнейшая в мире база данных о кинематографе IMDb опубликовала список самых популярных актеров и актрис в текущем году. Рейтинг был составлен на основе количества просмотров профилей артистов на портале.

Первая в списке Элизабет Олсен, исполнившая роль в сериале «ВандаВижен». На втором месте звезда сериала «Бриджертоны» Реге-Жан Пейдж. На третьем месте Флоренс Пью, сыгравшая шпионку в «Черной вдове».

На четвертом месте располагается кубинская актриса Ана де Армас, за ней идут Ивонн Страховски, Аня Тейлор-Джой, Александра Даддарио, Джоди Комер и британский актер Бен Барнс. Замыкает топ-10 Лили Джеймс.

1 декабря американская телевизионная сеть HBO выпустила новый трейлер мини-сериала «И просто так...» — продолжение легендарного «Секса в большом городе». В видеоролике показали героиню Кэрри Брэдшоу, которая размышляет по поводу любовных отношений, дружбы и жизненных перемен. Премьерный показ киноленты назначен на 9 декабря.

В новом сериале останутся полюбившиеся в 2000-х годах актрисы: Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон, однако Ким Кэттролл от участия в съемках отказалась.