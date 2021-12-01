HBO представил новый трейлер продолжения «Секса в большом городе»

Кадр из фильма «Секс в большом городе»

Американская телевизионная сеть HBO выпустила новый трейлера мини-сериала «И просто так...» — продолжения легендарного «Секса в большом городе».

В видеоролике показали героиню Кэрри Брэдшоу, которая размышляет по поводу любовных отношений, дружбы и жизненных переменах.

Премьерный показ киноленты назначен на 9 декабря, передает РИА Новости.

Видео: Youtube / РИА Новости

В новом сериале останутся полюбившиеся в 2000-х годах актрисы Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон. Однако Ким Кэтрол от участия в съемках отказалась.

Также в продолжении «Секса в большом городе» успел сыграть актер Уилли Гарсон. 22 сентября артист скончался на 58 году жизни.

Накануне американская кинокомпания Sony Pictures показала новый трейлер фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале производителя 17 ноября.

Через несколько часов после публикации видео собрало более 600 тысяч просмотров и заняло вторую строчку в рейтинге видеохостинга. В настоящий момент количество просмотров трейлера составляет 4,7 миллиона.

Режиссером фильма «Человек-паук: Нет пути домой» стал Джон Уоттс, а актерами, исполнившими главные роли, — Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербэтч и Мариса Томей.

Премьера киноленты в России состоится 15 декабря.