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Марго Робби рассказала об интимных сценах с ДиКаприо

Егор Провоторов
В мире
Марго Робби рассказала об интимных сценах с ДиКаприо
Фото: shutterstock

Популярная австралийская актриса Марго Робби раскрыла некоторые детали съемок фильма «Волк с Уолл-Стрит». В киноленте, которая появилась на экранах в 2013 году, у звезды было немало интимных сцен с голливудским актером Леонардо Ди Каприо. Однако она все же смогла справиться со стеснением.

Зачастую артисты даже в интимных сценах не оголяются полностью, а для прикрытия некоторых частей тела им выдают специальные приспособления.

У них были штуки, которые называют меркинами, что-то вроде парика для гениталий. На съемках «Волка с Уолл-стрит» была целая комната с меркинами, — объяснила Марго Робби.

Однако знаменитость не стала пользоваться такими приспособлениями. Она решила таким образом полностью раскрепоститься. Поэтому в фильме австралийка снялась обнаженной. Однако перед интимными сценами она для храбрости выпивала алкоголь.

Подобный опыт помог знаменитости. Она стала спокойнее относиться к интимным сценам, поэтому в недавно вышедшем фильме «Вавилон», съемки которого проходили последние несколько лет, она отказалась от дублерш, все отыграла сама. И даже по собственной инициативе поцеловала Брэда Питта, хотя в сценарии это прописано не было, пишет Super.ru.

Австралийская актриса Марго Робби во время мероприятия BAFTA: A Life in Pictures рассказала об одной из самых значимых ролей в своей карьере. По ее словам, таковой стала роль американской фигуристки Тони Хардинг в фильме «Тоня против всех».

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