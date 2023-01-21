Юморист Гарик Мартиросян вернулся в Comedy Club

Фото: Youtube / А поговорить? Ирина Шихман признана в РФ иноагентом

Известный юморист Гарик Мартиросян стоял у истоков телепроекта Comedy Club, однако сперва он перестал выходить на сцену, оставив лишь свой закулисный голос, а потом вообще переключился на другой проект. Однако в новом выпуске программы телеведущий порадует зрителей своим присутствием в кадре.

Мартиросян пришел на шоу в качестве гостя. Совместно со своей новой коллегой по амплуа Юлией Сумачевой юморист презентовал свой новый проект, пишет портал StarHit.

Также отмечается, что другой «долгожитель» Comedy Club Павел Воля вот уже несколько выпусков не снимается в телешоу. По некоторой информации, телеведущего отстранили от работы в связи со скандалом по поводу оскорбления феминистки.

В конце октября стало известно, что телеведущие Ксения Бородина и Гарик Мартиросян возвращаются на телеканал ТНТ, они займут кресла ведущих в новых развлекательных передачах. Известно, что Бородина будет вести передачу в стиле «Прожекторперисхилтон», но в женском составе. Мартиросян станет хедлайнером музыкального телешоу.