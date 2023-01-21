Вялость, усталость, головная боль: как пережить последствия высокого атмосферного давления
Сюжет:Эксклюзивы ВМ
Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении в выходные. «Вечерняя Москва» решила узнать, какую опасность оно представляет для человека и что делать, чтобы облегчить состояние.
По словам врача-терапевта Ларисы Алексеевой, некоторые группы людей действительно могут испытывать недомогания.
— Например, при высоком давлении они чувствуют вялость, усталость, слабость, нехарактерные болевые реакции, головные или суставные боли, а также раздражение и плаксивость, — отметила врач.
В свою очередь врач-терапевт Андрей Кондрахин рассказал, что аномальное атмосферное давление может провоцировать изменения эмоционального фона, сонливость либо, наоборот, гиперактивность.
Особую группу риска, по его мнению, составляют следующие группы людей:
- с хроническими заболеваниями;
- пожилые;
- с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
При аномальном повышении атмосферного давления врач рекомендовал по возможности исключить физическую и психологическую нагрузку, ложиться раньше спать.
— Людям, у которых есть хронические заболевания, необходимо контролировать общее состояние. При гипертонических болезнях измерять уровень давления. При повышенном сахаре — следить за его уровнем, — пояснил Кондрахин.
Также врач рассказал, что некоторые продукты помогают нормализовать состояние в случае повышения атмосферного давления. Среди них он выделил:
- цитрусовые — способствуют улучшению кровообращения и настроения;
- шоколад — отвечает за стимуляцию и стабилизацию давления;
- чай с мятой — нормализует уровень давления.