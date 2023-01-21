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СМИ: Роскомнадзор ограничит передачу платежной информации в мессенджере Telegram

Араз Салехов
Финансы
СМИ: Роскомнадзор ограничит передачу платежной информации в мессенджере Telegram
Фото: Depositphotos

Мессенджер Telegram собираются включить в число иностранных мессенджеров, в которых будет ограничена передача платежной информации. Об этом в субботу, 21 января, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

Как уточняется, в России с 1 марта этого года начнут действовать поправки к закону «Об информации», согласно которым иностранным мессенджерам будет запрещено подключать службы денежных переводов. Также структурам, выполняющим «государственное задание», запретят пересылать в них личные данные, информацию о платежах и банковских счетах.

Как пишет «Коммерсантъ», в первую очередь попали под угрозу интеграции Telegram со средствами оплаты пожертвований и подписок. Также ограничения распространяются на финансовые организации. Ввод таких требований обоснован решениями ряда банков организовывать онлайн-банкинг внутри мессенджеров, в том числе Telegram.

В ноябре 2022 года мессенджер дал возможность пользователям продавать свои никнеймы на специальном аукционе Fragment. Платформа Fragment выполняет функции аукциона на базе блокчейна Toncoin (TON), ставки на которой принимаются в течение семи дней. Так, минимальная ставка для четырехбуквенного псевдонима — 10 тысяч Toncoin.

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