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Telegram объявил о старте продаж никнеймов на платформе Fragment

Евгений Жуков
Технологии
Telegram объявил о старте продаж никнеймов на платформе Fragment
Фото: shutterstock

Пользователи мессенджера Telegram получили возможность продавать свои никнеймы на специальном аукционе Fragment. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщили в пресс-службе сервиса.

— Право собственности на эти коллекционные имена пользователей закреплено в неизменном реестре TON, быстрой и масштабируемой сети блокчейнов. Владельцы могут добавить несколько псевдонимов пользователей в свою личную учетную запись, группу или канал, — говорится в сообщении.

Платформа Fragment выполняет функции аукциона на базе блокчейна Toncoin (TON), ставки на которой принимаются в течение семи дней. Так, минимальная ставка для четырехбуквенного псевдонима — 10 тысяч Toncoin.

При этом заявленная стоимость может снижаться каждый день, пока не найдется первый потенциальный покупатель. Пользователи мессенджера также могут выставить на аукцион и свои никнеймы.

До этого сообщалось, что функция расшифровки видеосообщений в Telegram стала доступна пользователям с премиум-подпиской. Вместе с этим обновлением премиум-пользователи смогут мгновенно переводить в текст речь из видео благодаря новой функции расшифровки видеосообщений.

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