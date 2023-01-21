Родители двух девочек погибли при пожаре в доме в Домодедове

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Двое человек погибли в результате пожара в городском округе Домодедово. Об этом в субботу, 21 января, сообщила «Вечерней Москве» старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

По ее данным, 20 января в одном из частных домов в поселке «Сказка-2» в деревне Максимиха возник пожар. Из горящего дома удалось выбраться двум маленьким девочкам-сестрам 12 и 11 лет, им была оказана медицинская помощь на месте происшествия. Однако их родителям выжить не удалось.

Как уточняется, пожар мог произойти из-за хлопка газового баллона. На данном этапе следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В ходе следствия специалисты установят все обстоятельства и причины произошедшего.

Похожий случай произошел в Волоколамске — в результате пожара в частном доме погибло два человека. Врадий сообщила, что возгорание произошло в частном доме на Волоколамской улице 19 января. В результате погибли два человека: мужчина и женщина. Их тела обнаружили после локализации огня.