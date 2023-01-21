Надгробный памятник на могиле Михаила Пришвина отреставрируют

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва, Введенское кладбище Карта всех событий

Специалисты займутся реставрацией надгробия на могиле писателя Михаила Михайловича Пришвина. Об этом в субботу, 21 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В столице продолжается работа по сохранению надгробий, расположенных в исторических некрополях. Одним из таких памятников стала могила писателя Михаила Михайловича Пришвина, — рассказал глава столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

В ходе работ специалисты приведут в порядок надгробие. Планируется, что реставрация пройдет в 2023–2024 годах. Сам писатель похоронен на Введенском кладбище в районе Лефортово, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно о завершении реставрации интерьеров храма Иконы Божией Матери «Живоносный источник» на территории музея-заповедника «Царицыно». В ходе работ специалисты привели в порядок живопись, отреставрировали кирпичную кладку стен и сводов, воссоздали штукатурку, а также позолотили лепнину.

18 января мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2022 году в 15 столичных домах, являющихся объектами культурного наследия, прошли работы по капремонту и реставрации. Финансирование работ осуществлялось из городского бюджета. Мэр также добавил, что на сегодняшний день столица занимается реализацией крупнейшей в России программы капитального ремонта жилья.