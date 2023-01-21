Как запрет коллекторской деятельности отразится на должниках

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Запрет коллекторской деятельности на территории РФ не приведет к ситуации с тотальным невыполнением долговых обязательств гражданами перед финансовыми учреждениями. Такое мнение высказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, комментируя новость о том, что в Госдуме обсуждается вопрос о запрете деятельности коллекторских агентств в стране.

По словам эксперта, на сегодняшний день Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» предусматривает возможности взаимодействия между коллекторами и должниками.

Эти нормы устанавливают, что при таком взаимодействии коллекторы не вправе применять меры, которые могут посягнуть на имущественные и личные неимущественные права. Так, задачей коллекторов является коммуникация с неплательщиком, а не причинение ему вреда, заметила собеседница «ВМ».

— Перечень применяемых коллекторами мер открытый, закон не устанавливает конкретных мер. Однако закон предусматривает ограничения, которые запрещено переходить при применении мер к неплательщику, — уточнила спикер.

В том числе не допускается применение к должнику и иным лицам физической силы либо угроз ее применения, угроз убийства или причинения вреда здоровью, подчеркнула эксперт.

Недопустимы уничтожение или повреждение коллектором имущества либо угрозы таких уничтожений или повреждений. Более того, табуированы применение методов, опасных для жизни и здоровья людей, оказание психологического давления на должника и иных лиц, использование выражений и совершение иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц.

По мнению юриста, запрет коллекторской деятельности не приведет к ситуации с тотальным невыполнением долговых обязательств перед финансовыми учреждениями.

— Стоит учесть, что основным способом принудительного исполнения обязательства является судебный акт, обязательный к исполнению, — отметила Спиридонова.

Законом предусмотрено также и исполнительное производство, целью которого является исполнить судебный акт, заключила собеседница «ВМ».