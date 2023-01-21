Расчлененное тело мужчины обнаружили в лесополосе у станции метро «Прокшино»

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Москва, поселение Сосенское Карта всех событий

В лесополосе у станции метро «Прокшино» в ТиНАО было обнаружено расчлененное тело мужчины. Об этом агентству городских новостей «Москва» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, днем 20 января в поселении Сосенское в 30–40 метрах от Филатовского шоссе обнаружены части тела мужчины. Его личность еще не установлена.

Как пишет агентство, найти удалось лишь ноги, таз и позвоночник. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

3 ноября 2022 года во дворе жилого дома в Москве были обнаружены останки человека. Сотрудники полиции установили, что они принадлежат местной жительнице. В ее квартире нашли другие части тела. Подозреваемым в убийстве стал ее муж — 89-летний пенсионер Петр Войхановский.

Однако он был удивлен, что его задержали, и не понимал своих действий. «Вечерняя Москва» узнала у психиатра Евгения Фомина, мог ли пожилой москвич убить и расчленить свою супругу и какие у него могут быть психические отклонения