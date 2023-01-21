Санду допустила отказ Молдавии от нейтралитета ради вхождения в НАТО

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Президент Молдавии Майя Санду допустила возможность отказа республики от нейтралитета ради вступления в НАТО. Об этом в субботу, 21 января, сообщило издание Politico.

— Сейчас идет серьезная дискуссия о нашей способности защитить себя, можем ли мы сделать это в одиночку или нам следует стать частью более крупного альянса, — сказала Санду.

Она также добавила, что если нация придет к решению об отказе республики от нейтралитета, то это должно произойти посредством демократического процесса.

Авторы материала отмечают, что на данный момент главным препятствием для вступления страны в Североатлантический альянс стало присутствие российских военных на территории Приднестровья.

В декабре 2022 года заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что сотрудничество Молдавии и НАТО разрушает безопасность республики.

По его мнению, поставки в ту или иную страну вооружений западного военно-политического блока становятся точкой подрыва безопасности самого государства, а также ее суверенитета.