На Украине признали неспособность доказать иранское происхождение БПЛА из России

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Украинские следователи не могут достоверно подтвердить происхождение применяемых армией России беспилотников-камикадзе, которые якобы произведены в Иране. Об этом в субботу, 21 января, заявил сотрудник офиса украинского генпрокурора Иван Чижевский.

— Сказать о том, что это беспилотники иранского производства или нет, мы пока не можем. В настоящее время идет досудебное расследование. Оно будет небыстрым, — сказал он.

Чиновник также добавил, что для расследования требуется широкомасштабная экспертиза с подключением многопрофильных специалистов.

На сегодняшний день следователи пытаются установить, почему российские и иранские беспилотники якобы похожи, а также выяснить место их производства.

При этом Чижевский отметил, что данный процесс затрудняется из-за нарушений маркировки на комплектующих беспилотников, в то время как сами следователи считают сохранившиеся обозначения недостоверными, передает РИА Новости.

В декабре 2022 года постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал надуманными обвинения в адрес Москвы в применении иранских беспилотников на Украине, подчеркнув, что Киев не может предоставить Тегерану документальных подтверждений своих слов.