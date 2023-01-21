Назван завтрак, который можно есть каждый день и худеть

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Ежедневно готовить здоровый завтрак может быть непросто, когда полки магазинов завалены полуфабрикатами, как сладкие хлопья, выпечка или батончики мюсли. Однако, если нужно сбросить вес, стоит выбирать цельные продукты, насыщенные питательными веществами. Диетолог Лиза Ричардс назвала отличный вариант, который можно есть каждый день на пути к идеальной форме, пишет американское издание She Finds.

Овощной омлет

Овощной омлет — один из лучших завтраков, который можно есть ежедневно, чтобы избавиться от лишнего веса, рассказала Ричардс. Яйца содержат много белка, а овощи — клетчатку и витамины.— Употребление яиц — отличный способ улучшить питание и зарядиться энергией на оставшуюся часть утра, — объяснила диетолог. Она предложила добавить к яйцам лук, красный перец и шпинат, а также любые другие овощи, какие душе угодны.

— В моем рецепте овощного омлета много питательных ингредиентов, которые помогут достичь целей, а не отдалят от них, — заверила она. — Этот омлет дольше сохранит чувство сытости, что поможет предотвратить переедание в течение всего утра.

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