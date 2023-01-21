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Sun: Маск усилил меры безопасности из-за страха похищения

Евгений Жуков
В мире
Sun: Маск усилил меры безопасности из-за страха похищения
Фото: jurvetson / CC BY 2.0

Американский предприниматель Илон Маск усилил систему безопасности в доме своего отца Эррола Маска в ЮАР, а также нанял себе около сотни телохранителей из-за страха похищения. Об этом в субботу, 21 января, сообщила газета Sun.

— Он (Илон — прим. «ВМ») решил, что после недавних угроз в его адрес мне тоже нужна защита... Если они похитят одного из нас, это будут самые быстрые 20 миллионов долларов, которые кто-либо когда-либо зарабатывал в своей жизни, — сказал Маск-старший.

Он также поделился своими страхами за безопасность сына, «даже несмотря на то, что его окружают около 100 телохранителей». Мужчина рассказал, что месяц назад из-за опасений предпринимателя за благополучие своей семьи в доме его родителей в ЮАР были установлены высокотехнологичная система видеонаблюдения и электрифицированные заборы.

Помимо этого, нанятая вооруженная охрана по установленному регламенту должна осуществлять круглосуточное наблюдение за их имуществом. По оценкам Маска-старшего, суммарная стоимость установленной в его доме системы безопасности составила около 15 тысяч долларов.

В конце декабря 2022 года стало известно, что Маск стал первым человеком в истории, который потерял 200 миллиардов долларов. При этом пик его состояния был достигнут 4 ноября 2021 года, в частности, на его счету было 340 миллиардов долларов.

Безопасность ЮАР Илон Маск США
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