Москвич обманом продал чужую иномарку за 2,8 миллиона рублей

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Сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району задержали подозреваемого в мошенничестве при продаже автомобиля. Об этом в субботу, 21 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Уточняется, что заявитель, решив продать свой автомобиль BMW Х5, обратился к посреднику, которого ему посоветовали знакомые. Вместе с машиной он передал ему паспорт иномарки и ключи от нее.

После этого посредник сообщил, что за условленную сумму в 2,8 миллиона рублей желающих приобрести автомобиль нет. Поэтому он предложил потерпевшему продать машину за меньшую стоимость, на что потерпевший согласился.

Вскоре злоумышленник под разными предлогами стал откладывать встречи для оформления документов и передачи денег, а в дальнейшем и вовсе перестал выходить на связь. Хозяин машины понял, что стал жертвой мошенника, и обратился в полицию.

Подозреваемого вскоре задержали, им оказался 29-летний москвич. В ходе разбирательств выяснилось, что он подделал документы и продал иномарку третьему лицу, а вырученные средства потратил по своему усмотрению.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Злоумышленнику грозит в качестве максимального наказания до десяти лет лишения свободы, отмечается на сайте МВД.

До этого стало известно, что сотрудники полиции задержали аферистку, которая обещала мужчине две квартиры в Москве за вознаграждение в три миллиона рублей.