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«Бодрящий мороз»: синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

Евгений Жуков

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Погода в Москве
Город
«Бодрящий мороз»: синоптик рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В ближайшие пять дней температурные показатели в столичном регионе вернутся в нормальное климатическое русло. Об этом в субботу, 21 января, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Так, к середине грядущей недели значения столбиков термометров окажутся на отметках от минус 7 до минус 12 градусов. При этом установится «комфортный бодрящий мороз» без экстремальных значений, добавил синоптик.

По словам Тишковца, в субботу, 21 января, Москва ушла от «состояния оттепели и слякоти», поскольку температура воздуха опустилась ниже нуля.

В последующие дни влияние северо-западного крыла антициклона среднеазиатского происхождения обеспечит горожан бесснежным периодом на ближайшую пятидневку, уточнил метеоролог.

Он также добавил, что жители столичного региона смогут насладиться солнцем, поскольку осадки в эти дни не предвидятся, а облака «начнут со временем редеть».

Тишковец отметил, в ближайшую ночь в городе будет от минус 5 до минус 7 градусов, а днем воскресенья, 22 января, — до минус 5 градусов.

К середине недели не исключено, что показатели термометров опустятся до минус 12 градусов в ночное время, а в дневные часы — до минус 6, цитирует Тишковца RT.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала «Вечерней Москве», какой будет погода в городе на следующей неделе.

Всю неделю в столице ожидается небольшой мороз, при этом погода будет довольно комфортной. К концу недели возможно увеличение количества осадков.

Евгений Тишковец Москва Зима Погода
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