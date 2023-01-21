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«Могу говорить, что хочу»: Арестович допустил возможность поражения Украины

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«Могу говорить, что хочу»: Арестович допустил возможность поражения Украины
Фото: Youtube / Alexey Arestovych

Победа Украины в конфликте с Россией более не является гарантированной. Об этом заявил экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович в субботу, 21 января.

— Я неофициальное лицо уже, могу говорить, что хочу, — сказал он.

Бывший советник подчеркнул, что с 14 января «перестало быть похоже», что Украина гарантированно одержит победу в текущем конфликте.

Он также добавил, что администрации президента Владимира Зеленского стоит прислушаться к предупреждениям президента Польши Анджея Дуды о том, что страна может скоро перестать существовать.

Кроме того, он отметил, что на Украине началась борьба за власть, которая способна привести к поражению в кратчайшие сроки. В настоящее время «крутится история, которой мы не управляем», цитирует Арестовича РИА Новости.

17 января Арестович написал заявление об увольнении. Свое решение он объяснил тем, что хочет «показать пример цивилизованного поведения».

Основной причиной отставки стала ситуация с обрушением жилого дома в Днепропетровске. По словам Арестовича, упавшую на жилой многоэтажный дом в городе ракету сбила украинская система ПВО.

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