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ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на 72-м километре МКАД

Василий Плиткин
Происшествия
ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на 72-м километре МКАД
Фото: Depositphotos
Москва, МКАД, 72-й километр Карта всех событий

Столкновение нескольких машин произошло на 72-м километре МКАД в районе Новокуркинского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 21 января.

— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.

В результате происшествия временно заняты две полосы из шести. Водителей призвали при наличии возможности объезжать данный участок, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

20 января на Тургеневской площади автомобиль врезался в фасад здания. На месте инцидента работали оперативные службы.

21 января на внешней стороне 28-го километра МКАД, в районе развязки с М-4 произошла авария с участием нескольких автомобилей. На текущий момент на месте работают профильные специалисты оперативных служб города.

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