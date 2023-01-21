ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на 72-м километре МКАД
Столкновение нескольких машин произошло на 72-м километре МКАД в районе Новокуркинского шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 21 января.
— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.
В результате происшествия временно заняты две полосы из шести. Водителей призвали при наличии возможности объезжать данный участок, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
20 января на Тургеневской площади автомобиль врезался в фасад здания. На месте инцидента работали оперативные службы.
21 января на внешней стороне 28-го километра МКАД, в районе развязки с М-4 произошла авария с участием нескольких автомобилей. На текущий момент на месте работают профильные специалисты оперативных служб города.