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Части тела в пакетах обнаружили в бане в Ленинградской области

Евгений Жуков
Происшествия
Части тела в пакетах обнаружили в бане в Ленинградской области
Фото: СК РФ

Части тела в четырех пакетах были обнаружены в частной бане в городе Всеволожске. Об этом в субботу, 21 января, сообщили в пресс-службе СУ СК по Ленинградской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В данный момент на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, следователи-криминалисты, а также сотрудники правоохранительных органов и профильные эксперты.

Они, как уточняется, занимаются выяснением всех обстоятельств совершенного преступления, передает сайт СК.

Предварительно установлено, что тело принадлежит мужчине, добавили в прокуратуре Ленинградской области. Расследование уголовного дела поставлено ведомством на контроль, сообщает РИА Новости.

До этого сообщалось, что в лесополосе у станции метро «Прокшино» в ТиНАО было обнаружено расчлененное тело мужчины. По данным источника, знакомого с ситуацией, днем 20 января в поселении Сосенское в 30–40 метрах от Филатовского шоссе были обнаружены части тела мужчины.

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