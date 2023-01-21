Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Турция обвинила Швецию в нарушении обязательств по процессу членства в НАТО

Евгений Жуков
В мире
Турция обвинила Швецию в нарушении обязательств по процессу членства в НАТО
Фото: Pixabay

Министерство иностранных дел Турции обвинило Швецию в нарушении обязательств перед страной по процессу членства в НАТО, которые вошли в текст меморандума, подписанного на саммите военно-политического блока в Мадриде.

— Мы самым решительным образом осуждаем разрешение на проведение пропагандистской демонстрации группами, связанными с террористической организацией РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции — прим. «ВМ»), в центре Стокгольма, столице Швеции, сразу после того, как сегодня было разрешено подлое нападение на нашу священную книгу, священный Коран, — говорится в сообщении.

Незадолго до заявления лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана, после чего запланированная выходка состоялась.

Представители турецкого внешнеполитического ведомства подчеркнули, что подобные действия свидетельствует об уровне исламофобии и расизма в Европе.

В министерстве также отметили, что делать заявления о приверженности обязательствам и выполнять их — «две разные вещи», передает РИА Новости.

Политолог Дмитрий Журавлев в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, что вхождение Финляндии и Швеции в западный военно-политический блок чревато большими экономическими проблемами и колоссальными финансовыми расходами.

Швеция Турция НАТО
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте