Около 40 волонтеров наградили в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы в субботу, 21 января, прошла встреча волонтеров. На мероприятии собрались добровольцы, которые принимали участие в активностях учреждения.

Участники подвели итоги 2022 года, а также обсудили предстоящие события музея на ближайшие четыре месяца. Завершилась встреча церемонией награждения волонтеров, помогавших музею с организацией новогоднего исторического квеста «Елка Победы».

После награждения гости посетили экскурсии по экспозициям «Битва за Москву. Первая Победа!» и «Подвиг Народа».

Суммарно за 2022 год в активностях Волонтерского центра Музея Победы приняли участие более 1700 добровольцев. Отмечается, что проявить себя в жизни музея хотели люди всех возрастов. Так, самому юному волонтеру — 15 лет, а самому возрастному — 83 года.

До этого сообщалось, что в Музее Победы состоялась музыкально-поэтическая постановка «Молодогвардейцы». Спектакль, посвященный памяти участников подпольной организации «Молодая гвардия», подготовили ученики московской школы № 1103. Во время спектакля звучала фонограмма Второго концерта для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова.