Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Республиканцы обратили внимание на каникулы Байдена длиной почти в 300 дней

Евгений Жуков
В мире
Республиканцы обратили внимание на каникулы Байдена длиной почти в 300 дней
Фото: whitehouse

Члены республиканской партии США посчитали, что глава государства Джо Байден пробыл на каникулах около 300 дней из своего президентского срока.

— Сегодня двухсотый день, который Байден проводит в Делавэре, и его 291 день на каникулах с момента вступления в должность, — говорится в сообщении национального комитета партии в Twitter.

Так, 20 января прошла ровно половина президентского срока Байдена. За последнее время он отдыхал на острове Киауа в Южной Каролине в особняке с выходом к океану, на Виргинских островах, а также почти все выходные проводил в одной из своих резиденций в штате Делавэр.

В эти выходные лидер уехал на пляж Рехобот, где в прошлом году он упал с велосипеда. В свою очередь представители Белого дома на критику в связи с регулярными отъездами президента заявляли, что Байден остается главой государства в любом месте и может работать откуда угодно.

Политик вот уже полсрока возглавляет США, и за этот промежуток времени на его счету накопилось немало комических и странных ситуаций, которыми он продолжает поражать мировое сообщество — от забавных оговорок до крайне необъяснимых действий. «Вечерняя Москва» вспомнила самые курьезные случаи с участием американского лидера и узнала у врача, является ли это последствием недуга.

Отдых Джо Байден США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Все мнения
О проекте