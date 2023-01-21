Арестович заявил, что Киев упустил «внутриполитический шанс» на победу в конфликте

Фото: Youtube / Alexey Arestovych

Бывший советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович спустя неделю после своей отставки с поста заявил, что официальный Киев упустил не только шанс на победу в военном конфликте с Россией, но и внутриполитический.

По его словам, украинские власти «потеряли время» и российские силы усилились за счет мобилизации, восстановили ситуацию на фронте и создали превосходство на некоторых направлениях.

— Не только Запад не дал оружие, мы упустили общественный шанс - внутриполитический и государственный, — подчеркнул Арестович, слова которого приводит РИА Новости.

По словам бывшего советника главы офиса украинского президента, Киев не получит полноценную своевременную военную поддержку от западных стран, а это приведет к тому, что «украинский народ весь ляжет». Раньше, как считает Арестович, ВСУ «укладывали в цель каждый снаряд», а сейчас такого уже не происходит и на первый план выходят недостатки украинской армии.

Экс-чиновник заметил, что Киев находится внутри сюжета, по которому проигрывал «450 лет подряд». Вся история Украины, по его словам, состоит из сверхгероических усилий на поле боя, которые в итоге не приводили к победе.

Накануне Арестович заявил, что победа Украины в конфликте с Россией более не является гарантированной. Он подчеркнул, что с 14 января «перестало быть похоже», что Украина одержит победу на поле боя.