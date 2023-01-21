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Миранчук забил четвертый гол за «Торино»

Егор Провоторов
Спорт
Миранчук забил четвертый гол за «Торино»
Фото: twitter/teamrussia

Российский хавбек итальянского клуба «Торино» Алексей Миранчук открыл счет в матче 19-го тура национального первенства этой страны против «Фиорентины». Игрок сборной России отметился точным ударом на 33-й минуте встречи.

Полузащитник приблизился к линии штрафной площади соперника, убрал на ложном замахе оппонента и нанес точный удар в дальний угол ворот «фиалок». Для россиянина этот гол стал четвертым в 12 матчах итальянской Серии А. Также на его счету два голевых паса на партнеров.

Алексей Миранчук находится в «Торино» в аренде из «Аталанты», срок соглашения рассчитан до конца нынешнего сезона. Туринский клуб имеет право выкупить контракт российского хавбека, перебравшегося на Апеннины в сентябре 2020 года. В России футболист выступал за московский «Локомотив», за который продолжает играть его брат-близнец Антон.

В сентябре прошлого года депутат Европейского парламента Майкл Уоллес провел необычную акцию, чтобы поддержать итальянскую футбольную команду «Торино». Политик появился на официальном заседании в игровой футболке россиянина Алексея Миранчука.

Футбол Италия Алексей Миранчук
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