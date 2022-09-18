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Итальянский депутат появился на заседании Европарламента в футболке Миранчука

Егор Провоторов
В мире
Итальянский депутат появился на заседании Европарламента в футболке Миранчука
Фото: twitter/teamrussia

Депутат Европейского парламента Майкл Уоллес провел необычную акцию, чтобы поддержать итальянскую футбольную команду «Торино». Политик появился на официальном заседании в игровой футболке россиянина Алексея Миранчук, который не так давно перебрался в клуб на правах аренды.

Парламентарий пожелал своей любимой команде успехов в матче Серии А с «Сассуоло», прошедшем в субботу, 17 сентября. Правда туринскому клубу такая поддержка не помогла — эта игра завершилась для них поражением со счетом 0:1.

В сентябре позапрошлого года игрок российской сборной Алексей Миранчук подписал четырехлетний контракт с другим итальянским клубом «Аталанта». В конце прошлого месяца футболист перешел в «Торино» и в первой же встрече против «Монцы» забил гол. В этой же встрече россиянин получил травму, из-за которой до сих пор не выходит на поле.

Накануне стало известно, что бразильские футболисты петербургского клуба «Зенит» Малком и Клаудиньо могут стать обладателями российского паспорта. Спортсмены уже подали соответствующие документы.

Футбол Политика Алексей Миранчук Европарламент
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