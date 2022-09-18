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Иван Карпов: Малком и Клаудиньо запустили процесс получения российского гражданства

Егор Провоторов
Спорт
Иван Карпов: Малком и Клаудиньо запустили процесс получения российского гражданства
Малком перешел в «Зенит» летом этого года из «Барселоны» / Фото: Сайт ФК «Зенит»

В воскресенье, 18 сентября, стало известно, что бразильские игроки футбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга Клаудиньо и Малком запустили процесс получения российского гражданства.

Как сообщил футбольный журналист Иван Карпов на своем канале в Telegram, идея спортсменов состоит в том, что с гражданством РФ они смогут тратить меньше денег на уплату налогов, чем сейчас, а соответственно зарабатывать больше средств. К тому же таким ходом петербургский клуб задает тренд для латиноамериканских футболистов, которые охотнее будут перебираться в Россию.

Еще в июле Малком и Клаудиньо сообщили, что рассчитывают остаться в Петербурге на будущий сезон. Бразильцы — одни из главных звезд «Зенита», которые регулярно отмечаются результативными действиями на поле.

Накануне стало известно, что футболисты петербургского клуба вероятно нарушили регламент Российской Премьер-Лиги после встречи с московским «Динамо», которая прошла на домашней арене столичного клуба. Не все футболисты команды из Санкт-Петербурга прошли через микст-зону, что является нарушением пункта 7.13 регламента соревнований.

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